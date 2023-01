Barcellona, Xavi si gode Dembelé: “Lo criticavano ma è uno dei più forti al mondo”

Non sono mancati, infatti, i complimenti del suo allenatore che lo ha incensato come uno dei migliori al mondo nel suo ruolo rivendicando anche di aver creduto in lui nonostante i momenti complicati passati dovuti anche al rinnovo di contratto.

Parlando ai principali media iberici, Xavi ha detto su Dembelé: "Dal mio arrivo, il ragazzo è migliorato molto. Al momento vedo che i terzini che giocano contro di lui sono costretti a soffrire. Ho sempre creduto in lui e sapevo che poteva dare molto al suo club. In precedenza era stato criticato, non volevano vederlo al Barça. Ora lo applaudono con tanto di standing ovation. Sono estremamente felice per Ousmane. Dembelé è una delle migliori ali del pianeta. Lo so da molto tempo e ora lui stesso ha finalmente iniziato a crederci".