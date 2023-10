Barcellona, Yamal brucia le tappe: è già nella storia della Liga

Nuovo record per Lamine Yamal, astro nascente del calcio europeo e gioiello di proprietà del Barcellona. Nel weekend di Liga appena concluso infatti, il talento del Barça è diventato il marcatore più giovane nella storia del massimo campionato spagnolo. Un record incredibile, che arriva qualche giorno dopo aver raggiunto quello del più giovane esordiente da titolare della storia in Champions League. Il tutto, come detto in precedenza, è arrivato durante il weekend sul campo del Granada, match poi finito sul 2-2. In questa occasione, Lamine Yamal ha segnato il primo gol del Barcellona (che perdeva 2-0) trasformando al meglio l'assist di Joao Felix.