Bastos, che gaffe dell’Al-Ain: presenta il nuovo acquisto con il nome sbagliato…

Nell’era social accade anche questo. Una gaffe che non è passata insosservata e che vede protagonista l’ormai ex difensore della Lazio Bastos. Il difensore è stato annunciato dal suo nuovo club, l’Al-Ain Saudi Football Club, peccato che la società araba si sia confusa con Michel (Bastos), tra l’altro ex calciatore della Roma.

Bastos: gaffe social dell’Al-Ain

L’avventura del difensore negli Emirati Arabi non è certo iniziata proprio nei migliori dei modi. Sul profilo Twitter del club, infatti, ecco un errore davvero grossolano che non è passato inosservato ai più attenti. Nella foto utilizzata per presentare il neo arrivato, il nome è sbagliato. Bastos, infatti, si chiama Bartolomeu Jacinto Quissanga ma nell’immagine appare scritto Michel. Un errore che tra l’altro fa riferimento al terzino che in passato aveva militato pure nella Roma. Insomma, una doppia beffa per lui e per la società.