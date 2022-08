Batshuayi ce l’ha con Conte: “Sono stato preso in giro”

Michy Batshuayi, intervistato da Sport/Voetbal Magazine, ha parlato in modo non proprio carino del suo ex mister ai tempi del Chelsea Antonio Conte. L'attaccante belga ha spiegato di come, nel 2016, anno in cui si è trasferito allo Stamford Bridge, si sia sentito preso in giro in diverse occasioni in merito alle sue occasioni di poter essere importante come titolare in quel di Londra.