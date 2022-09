Batshuayi, trasferimento saltato al Nottingham Forest per… documenti in ritardo

Saltato il trasferimento dell'attaccante in terra inglese ma poi l'accordo in Turchia.

Non mancano i colpi di scena nel calciomercato e anche l'ultima sessione estiva di trattative ha visto diverse situazioni curiose. Una di queste riguarda l'attaccante belga Batshuayi che stava provando a trasferirsi dal Chelsea al Nottingham Forest per avere un ruolo più centrale.

Peccato che qualcosa sia andato storto. Infatti, a causa di un ritardo nell'invio della documentazione, il centravanti è stato costretto, a giochi praticamente fatti, a non cambiare maglia e dover restare in Blues. Come riportato da Goal che cita Sky, sarebbe subentrato un intoppo di natura burocratica (e di tempistiche) che ha fatto sfumare l'affare. Il Chelsea avrebbe sforato la dealine della mezzanotte per mandare tutti i file che servivano.