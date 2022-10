Bayer, è Xabi Alonso il nuovo allenatore

Il Bayer Leverkusen dopo l'ultimo pesante ko in Bundesliga contro il Bayern e la sconfitta in Champions League di ieri contro il Porto, ha deciso di cambiare allenatore. La scelta è caduta su Xabi Alonso che rileva l'esonerato Gerardo Seoane. Lo spagnolo ex centrocampista del Bayern Monaco, conosce bene il campionato tedesco avendo giocato con la maglia dei rot-weiss tra il 2014 e il 2017 fino al termine della sua carriera da calciatore. Per Xabi Alonso si tratta della seconda esperienza in carriera dopo quella alla Real Sociedad B tra il 2019 e il 2022, in Segunda Division B.