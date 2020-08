Bayer Leverkusen, il club tedesco conferma: “Havertz ha chiesto la cessione”

Era nell’aria, adesso arriva anche la conferma diretta: Havertz ha chiesto al Bayer Leverkusen di essere venduto. Sale la possibilità di vederlo giocare insieme a Timo Werner al Chelsea

IL FUTURO DI HAVERTZ

La giovane stella del Leverkusen, Kai Havertz, ha segnato all’Inter quella che probabilmente sarà la sua ultima rete con la maglia delle aspirine. Fernando Carro, attuale CEO del club tedesco ha confermato a Kölner Stadt-Anzeiger la possibile cessione del fantasista: “Kai ha manifestato la sua intenzione di alzare l’asticella, non sappiamo se adesso o in futuro. Abbiamo sempre detto che di questioni relative al mercato avremmo parlato al termine della stagione. Per la fortuna dei tifosi interisti, la stagione del Leverkusen è finita, adesso resta da chiarire il futuro di Havertz.