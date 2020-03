Bayer Leverkusen-Union Berlino, malore sugli spalti per un tifoso: il pubblico resta in silenzio per rispetto

Il 3-1 con cui il Bayer Leverkusen ha battuto l’Union Berlino passa inosservato davanti al bel gesto di rispetto tra i tifosi delle due compagini presenti allo stadio. Infatti, come riportano i media tedeschi, uno sfortunato fan è stato vittima di un malore sugli spalti ed è stato soccorso durante la gara dai medici dell’impianto.

Per rispetto nei confronti del momento e della persona, entrambe le tifoserie hanno evitato di cantare e fare il tifo. Una vicenda che mostra la grande umanità vissuta sugli spalti della DFB Pokal, dove il Bayer Leverkusen ha trionfato in coppa di Germania contro l’ Union Berlino nella gara valida per i quarti di finale. Il tifoso che ha subito il malore non sembra essere in pericolo di vita, ma sul momento il tutto era stato coperto con un telo scuro per presevarne la privacy. Una volta apprese le condizioni stabili del sostenitore, le due tifoserie hanno ripreso a cantare regolarmente e sostenere le due squadre.