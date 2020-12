Bayer Leverkusen, Wendell positivo al Covid al ritorno dalle vacanze

Il Bayer Leverkusen si ritrova a fare i conti con il Covid-19, ad essere contagiato è stato l’esterno mancino Wendell. Il ragazzo aveva deciso di sfruttare i giorni di vacanza concessi dal suo club, ma al ritorno dalla ferie il tampone al quale si è sottoposto il brasiliano è risultato essere positivo.

IL COMUNICATO

Questa la nota ufficaiale del Leverkusen: “Il terzino sinistro Wendell del Bayer 04 Leverkusen è risultato positivo al test per COVID-19. Al brasiliano è stata diagnosticata l’infezione subito dopo essere tornato dalle vacanze di Natale che il 27enne ha trascorso nel suo paese natale. Wendell non ha avuto alcun contatto con il team addetto alle licenze e il personale di supporto di Bayer 04 in Germania ed è ora in quarantena a casa”.