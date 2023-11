Bayer Leverkusen, Xabi Alonso da record. Mai una striscia di vittorie così lunga

Continua a sorprendere il BayernLeverkusen diXabi Alonso. I tedeschi hanno raggiunto i tre appunti anche questo sabato, contro l'Hoffenheim, confermando quindi la decima vittoria consecutiva in campionato. Una striscia lunghissima che li pone direttamente al primo posto in Bundesliga. Ma soprattutto la più lunga della storia del club, che sotto la guida dell'allenatore spagnolo sta raggiungendo vette mai sperate. L'ultima sconfitta risale infatti alla scorsa stagione nello 0-3 con il Bochum. Quest'anno invece solo vittorie (9 per la precisione) con un pareggio a stonare il quadro, quello contro il Bayern Monaco conclusosi sul 2-2 finale. Ora il Leverkusen comanda la classifica con 28 punti all'attivo, due in più dei bavaresi, e tornerà in campo domenica prossima per la sfida ostica contro l'Union Berlino. Qualche giorno prima però la squadra di Xabi Alonso dovrà presentarsi in Europa League per la gara contro il Qarabag.