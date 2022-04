Bayern affonda il B. Dortmund ed è campione di Germania: 10° titolo consecutivo

Festeggiamenti allo stadio di Monaco di Baviera strapieno per il 32° titolo, il primo per il tecnico Nagelsmann

Il Bayern festeggia con il 3-1 al Borussia Dortmund - gol di Gnabry, Lewandowski nel primo tempo poi Can su rigore e infine Musiala - la conquista del Meisterschale: per i bavaresi è il 32° campionato vinto (31 da quando è stata fondata la Bundesliga), il 10° consecutivo. La squadra di Julian Nagelsmann ha vinto contro il Borussia Dortmund che non ha opposto resistenza ai bavaresi. Dopo il 2-1 i padroni di casa hanno spinto sull'acceleratore trovando il tris. Primo titolo per il 34enne allenatore Nagelsmann che non è il più giovane a prendersi il campionato, battuto per qualche mese da Matthias Sammer (Dortmund, 2002) oltre che da Richard Schneider (31enne nel 1951 con il Kaiserslautern, prima dell’introduzione della Bundesliga), ma il record non è il suo problema maggiore, oggi potrà festeggiare dopo una stagione formidabile in Germania. Stagione fantastica in Germania meno in Champions visto che l'eliminazione ai quarti contro il Villarreal ha tolto tanto entusiasmo ai rot-weiss. Record assoluto per Thomas Muller che porta a casa l'11° titolo.