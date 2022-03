Bayern, Alphonso Davies: “Miocardite alle spalle. Mi alleno e voglio vincere tutto”

L'esterno è tornato ad allenarsi col club in settimana

Dopo un lungo periodo di sosta forzata, Alphonso Davies è pronto a tornare a vestire la maglia del Bayern Monaco . Il terzino canadese, che nelle scorse ore avrà festeggiato il ritorno della sua Nazionale ad un mondiale dopo 36 anni, dopo essersi riaggregato in gruppo in settimana, ha così parlato dell'ultimo periodo di stop ai canali ufficiali del club bavarese, assicurando di non aver alcun problema al cuore nonostante la miocardite diagnosticatagli nei mesi scorsi.

TUTTO OK - "Non c’è nessun problema cardiaco. Sono felice di essere tornato, sto bene. La riabilitazione sta andando bene finora", ha raccontato Alphonso Davies. "Non ho problemi con i muscoli e il cuore, ma non sono ancora al 100% ovviamente! Sono solo felice di potermi allenare di nuovo. Sono pronto per il lavoro. Io sto dando tutto me stesso. Sto lavorando a stretto contatto con il dipartimento medico e il personale di riabilitazione. E mi sto allenando molto, molto duramente con e senza palla. Gli obiettivi sono quelli di vincere tutto: campionato e Champions League".