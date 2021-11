Bayern, altro positivo al Covid

Intanto due calciatori si vaccinano

Continuano le difficoltà per il Covid-19, in casa Bayern. Dopo le positività riscontrate negli ultimi giorni di Josip Stanisic e di due membri dello staff del club, i bavaresi hanno annunciato che, nell’ultimo giro di test, anche Eric Maxim Choupo-Mouting è risultato positivo al Coronavirus. L’attaccante tedesco naturalizzato camerunense non è vaccinato ma sta comunque bene e come, fa presente la sua società, dovrà restare in isolamento per almeno 10 giorni. Intanto come riporta Kicker si è ridotto il gruppo dei calciatori no-vax: Serge Gnaby e e Jamal Musiala si sono fatti inoculare il siero. Restano invece Joshua Kimmich, Eric-Maxim Choupo-Moting e Michael Cuisance i non vaccinati.