Bayern, arriva in Mercedes all’allenamento e Coman viene multato

Il centrocampista del Bayern Kingsley Coman è stato multato dal club per essere andato alla sede di allenamento con la sua Mercedes AMG. Secondo la Bild i fatti risalgono a ieri 14 marzo, quando il giocatore del Bayern è arrivato a Sabener Strasse con la sua Mercedes personale, ma lo steward inflessibile non gli ha permesso di entrare nel parcheggio sotterraneo, poiché Coman sarebbe dovuto arrivare a bordo dell’auto ufficiale che è l’Audi, casa automobilistica tedesca e sponsor del club di Monaco di Baviera. Coman ha dovuto parcheggiare in strada e proseguire a piedi. Rischia una multa di 50.000 euro. Nel gennaio 2020, il direttore sportivo Hasan Salihamidzic ha annunciato che le auto personali non erano più consentite per l’uso quotidiano da parte dei giocatori di calcio. I giocatori sono tenuti a partecipare a eventi aziendali e allenamenti solo su auto ufficiali del gruppo Audi e VW. Coman aveva precedentemente rifiutato di rinnovare il suo contratto con il club di Monaco. L’attuale accordo del francese con il Bayern Monaco è fino all’estate del 2023. Il Bayern vorrebbe prolungare il contratto con il francese fino al 2026. Al momento Coman non ha accettato l’offerta e le trattative tra le parti sono state sospese. L’ex Juventus è stato il match winner a Lisbona nella finale di Champions League 2020 contro il Psg.