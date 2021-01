Bayern, arriva l’americano Tessmann

C’è un asse di mercato tra il Bayern Monaco e l’FC Dallas. Secondo quanto riporta Espn, il centrocampista americano Tanner Tessmann si trasferirà a Monaco di Baviera e si allenerà con i campioni d’Europa fino all’inizio della nuova stagione della MLS, prevista per marzo, visto che quella del 2020 si è conclusa il 12 dicembre. Dopo il suo periodo in Germania, dovrebbe tornare negli Stati Uniti al Dallas in attesa di capire poi le mosse del Bayern. Quello che è certo al momento è che il nuovo talento nordamericano sarà presto alla corte di mister Flick che ha già Chris Richards sempre arrivato dal Dallas. Tessmann ha collezionato 19 presenze nella MLS. Il 19enne centrocampista potrebbe essere convocato dal c.t della nazionale statunitense U23 a gennaio. Il Bayern potrebbe pagarlo circa un milione di euro.