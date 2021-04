Bayern batte Bayer e adesso a +10 sul Lipsia. Schalke retrocede dopo 33 anni

La squadra di Gelsenkirchen retrocede dopo 33 anni

Il Bayern Monaco fa suo in scioltezza il match interno contro il Bayer Leverkusen vincendo per 2-0. Gol di Chupo-Moting e di Kimmich nel primo tempo poi solo gestione del vantaggio e tentativi falliti di arrotondare per l'undici di Flick. La 30^ giornata di Bundesliga porta i bavaresi a + 10 sul Lipsia oggi battuto dal Colonia per 2-1. Un vantaggio ormai incolmabile a quattro giornate dalla fine del campionato. Stasera il primo verdetto in Bundesliga con la retrocessione dello Schalke che torna in seconda divisione dopo la sconfitta subita questa sera a Bielefeld per 1-0. Solo due vittorie in Bundesliga in 15 mesi per i Blues di Gelsenkichen. Per lo Schalke si tratta della quarta retrocessione dalla Bundesliga e la prima dal 1988.