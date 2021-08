Bayern, battuto il record del Real Madrid per numero di partite con gol fatti

74 partite con ben 214 reti realizzate di cui 72 di Lewandowski

Il Bayern ha collezionato un altro record dopo il successo per 3-2 di domenica sera contro il Colonia all'Allianz Arena. I campioni di Germania hanno segnato per il 74esimo match consecutivo in partite ufficiali. Nessuna squadra nei primi 5 campionati europei (Germania, Inghilterra, Francia, Italia, Spagna) è arrivata a tanto. Il precedente record apparteneva al Real Madrid con 73 partite tra il 2016 e il 2017 ma la squadra di mister Nagelsmann ha allungato la striscia con il gol di Robert Lewandowski che ha aperto il match contro il Colonia domenica scorsa. "Ovviamente è bello, soprattutto per gli spettatori, che quando giochiamo vengano sempre segnati dei gol", ha detto il capitano Manuel Neuer. Nelle 74 partite record, il Bayern ha segnato un totale di 214 gol. L'ultima volta a reti bianche per il Bayern risale al 9 febbraio 2020 in un pareggio per 0-0 contro l'RB Lipsia. A quel tempo, Julian Nagelsmann era ancora l'allenatore avversario. 72 dei 214 gol sono stati segnati dal solo Lewandowski. "È uno dei motivi di questo record", ha detto il nazionale Serge Gnabry, che ha segnato il secondo e terzo gol contro il Colonia.