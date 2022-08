Bayern-Borussia Monchengladbach, probabili formazioni e dove vederla in tv

La squadra di Nagelsmann, in testa a punteggio pieno contro un Borussia Monchengladbach secondo in classifica e in gran forma

Il posticipo del sabato di Bundesliga si giocherà all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Il match della 4ª giornata vedrà la capolista Bayern ricevere il Borussia Moenchengladbach. Tra Die Bayerne e Die Fohlens, un passato importante in Bundesliga, ma adesso i favoriti sono i titolati campioni di Germania in carica. I padroni di casa hanno iniziato il campionato dimostrando immediatamente di poter andare a caccia di record. All’esordio è arrivato il 6-1 contro l’Eintracht Francoforte, poi il 2-0 sul Wolfsburg e il 7-0 sul Bochum. Sono 15 i gol fatti, ma impressiona il dato di quelli subiti: appena uno, che dà l'idea di una vera corazzata cui sarà difficile tenere testa. Dall’altra parte c’è il Monchengladbach che, reduce dal decimo posto della scorsa stagione, ha iniziato bene quella attuale: 3-1 con l’Hoffenheim, 1-0 con l’Hertha Berlino e, infine, il pareggio con lo Schalke (2-2). Sette punti che valgono il secondo posto.

Dove vederla in tv - L'incontro sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. Per la precisione la partita sarà visibile su Sky Sport Football (canale 203 del satellite) e Sky Sport 4k (213)