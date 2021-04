Bayern, c’è l’accordo: sarà Nagelsmann il nuovo allenatore

Il nuovo allenatore del Bayern lascia il Lipsia

Mancano solo tre partite al Bayern per chiudere la stagione e salutare con la festa del titolo il tecnico Hansi Flick che dopo aver vinto tutto in una sola stagione lascerà il club per accomodarsi sulla panchina della nazionale tedesca. Comunque sia va trovata ancora una soluzione per la rescissione visto che il Bayern vorrebbe monetizzare non avendo preso di buon grado la scelta del mister di risolvere anticipatamente il contratto che sarebbe scaduto a giugno 2023.

IL SUCCESSORE DI FLICK - Intanto il Bayern ha raggiunto un accordo con Julian Nagelsmann che lascia il Lipsia per accomodarsi sulla panchina dei campioni del Mondo per club. La stampa tedesca ha riportato la notizia questa mattina dando per chiuso l'accordo oneroso visto che il Bayern deve dare al Lipsia circa 20 milioni di euro per la risoluzione anticipata. Da Monaco comunque sono certi di rivalersi o con la Federazione tedesca o con il tecnico Flick che ha deciso unilateralmente di non continuare la sua avventura al Bayern. Una penale che potrebbe servire a onorare l'impegno con il Lipsia di lasciare partire Nagelsmann pagando più di 20 milioni di euro. Tuttavia, il vicepresidente della DFB Rainer Koch ha confermato ancora una volta che la Federcalcio non pagherà una tassa di trasferimento per un allenatore nazionale. "La DFB non pagherà alcuna commissione di trasferimento perché non ha mai pagato le commissioni di nessuno e perché, come associazione è senza scopo di lucro", ha detto domenica sera nel programma "Blickpunkt Sport" sul Bayerischer Rundfunk . "Per inciso, abbiamo messo in chiaro che non violeremo i contratti esistenti".