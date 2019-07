Bayern, cercasi nuovo Robben: il sostituto è un big del City

Il Bayern Monaco si trova a fare i conti con una rifondazione assai complicata. In una sola estate i bavaresi devono assolutamente trovare gli eredi di due colonne portanti come Arjen Robben e Franck Ribery. Uno dei nomi più caldi accostati ai campioni di Germania è quello di Leroy Sané. L’esterno tedesco ha concluso la stagione al Manchester City con qualche ruggine con Pep Guardiola e sembra orientato verso una cessione. Per di più l’aria di casa potrebbe giocare a favore del Bayern nella trattativa. Al momento i bavaresi si sono fatti avanti, sondando il terreno con i Citizens, ma non riscontrando le condizioni ideali per affondare il colpo.