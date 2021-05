Bayern chiude tra record e lacrime. Retrocede il Werder, Colonia allo spareggio

Lewandowski all'ultimo respiro segna il 41.mo gol in stagione e supera Gerd Muller

Ultimo atto per la Bundesliga che si è chiusa con la vittoria casalinga dei campioni di Germania. Il Bayern ha battuto infatti all'Allianz l'Augsburg per 5-2. Ha segnato al 90' Lewandowski che con 41 reti ha superato l'ex Gerd Muller per numero di gol in una stagione. Lacrime per l'ultima partita di Alaba, Martinez e Boateng che sono usciti dal campo molto emozionati. Per la Champions League era già tutto scritto e vanno il Lipsia, il Borussia Dortmund e il Wolfsburg. In Europa League Eintracht e Bayer, in Conference l'Union Berlino. Il campionato aveva invece un verdetto da emettere per la salvezza. Il Werder Brema retrocede avendo perso in casa contro il Borussia Moenchengladbach. Va allo spareggio salvezza il Colonia che in casa ha battuto il già retrocesso Schalke che accompagna i "Musicanti" in seconda divisione.