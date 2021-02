Bayern, compleanno con maxi regalo per Musiala: 5 anni di contratto a 5 milioni di euro!

Il centrocampista del Bayern Jamal Musiala ha prolungato il suo contratto con il club di Monaco. Lo riferisce la Bild oggi, giorno in cui il numero 42 della squadra di mister Flick festeggia 18 anni. Musiala ha firmato un contratto quinquennale come regalo per il suo compleanno e riceverà 5 milioni di euro all’anno. Jamal Musiala ha deciso che giocherà con la Nazionale tedesca e non con quella inglese avendo il doppio passaporto. Il talento del Bayern Monaco, conteso da Löw e Southgate, ha annunciato la sua decisione in un’interessante intervista rilasciata al The Athletic. Il giovanissimo classe 2003 ha dato spettacolo nella sfida del club tedesco contro la Lazio in Champions League segnando anche una rete – quella del momentaneo 0-2 dei suoi. In questa stagione il centrocampista ha giocato 16 partite nel campionato tedesco con il Bayern e ha segnato 3 gol.