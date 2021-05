Bayern da 9 anni vince il titolo e la Polizia twitta: “E’ scomparsa la competizione”

La squadra di Flick ha dominato il campionato tedesco

Il Bayern Monaco ieri ha festeggiato la conquista del 31^ Meistershale, il nono consecutivo titolo nazionale. Una striscia record che solo in Italia regge il confronto con la Juventus anch'essa arrivata a quota nove prima di essere interrotta dall'Inter. Ma in Germania sono sicuri che il Bayern allungherà la serie consecutiva di titoli anche se questo rischia di rendere meno attraente la Bundesliga. E difatti non solo gli addetti ai lavori sono preoccupati ma della questione ha preso posizione anche la Polizia di Monaco di Baviera che con molta ironia su Twitter ha postato un messaggio: "La competizione della Bundesliga è scomparsa da circa 9 anni. Si prega di inviare qualunque informazione pertinente a FC Bayern o qualsiasi stazione di polizia”. Divertente certamente anche se dopo il messaggio ironico, la Polizia ne ha messo un altro più serio: "Congratulazioni per il campionato! Cari fan, ricordate che le regole del traffico e della coronavirus devono ancora essere osservate durante i festeggiamenti. Questo non è uno scherzo".