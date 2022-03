Bayern, Davies: “La carriera è fatti di alti e bassi ma anche di rimonte”

Il terzino prossimo al rientro dopo tre mesi di stop

Il Bayern potrebbe ritrovare tra meno di un mese l'esterno, Alphonso Davies fermo da tre mesi per una miocardite da long Covid. Il canadese ha ripreso gradualmente l'attività e sta bruciando le tappe per essere a disposizione del tecnico, Julian Nagelsmann per il mese di aprile. Oggi Davies ha messo su Instagram una foto durante l'allenamento svolto a livello individuale e poi ha scritto un messaggio: "La carriera è fatta di alti e bassi ma anche di rimonte". Il forte terzino è carico per riprendersi la fascia e vincere con i bavaresi il campionato e puntare anche alla Champions League visto che il Bayern si è qualificato per i quarti di finale avendo eliminato il Salisburgo. Le partite si disputeranno il 5/6 aprile quella di andata e il