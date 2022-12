Bayern, due grandi portieri nel mirino dopo il crac di Neuer

Il Bayern ha perso per tutta la stagione il portiere Manuel Neuer che si è rotto una gamba sciando. Il club tedesco non sembra fidarsi troppo del secondo Ulreich e in alternativa potrebbe far tornare dal Principato il giovane Nubel ma la dirigenza bavarese valuta due piste da perfezionare a gennaio. Una porta al portiere del PSG Keylor Navas che è chiuso da Donnarumma e dunque potrebbe continuare la sua carriera al Bayern, l'altra più intrigante porta al portiere croato Dominik Livakovic l'eroe della nazionale di Dalic al Mondiale.