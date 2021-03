Bayern e Lewandowski doppia impresa: battuto in 10 uomini lo Stoccarda 4-0 con tripletta del polacco

Nella partita della 26^ giornata della Bundesliga tedesca, il Bayern ha sconfitto lo Stoccarda 4-0 giocando dal 12′ in 10 uomini per l’espulsione di Davies. All’Allianz Arena di Monaco show di Lewandowski che ha realizzato una tripletta che lo proietta al secondo posto in solitaria nella classifica dei marcatori di tutti i tempi del campionato tedesco. Staccato Fischer che era a quota 268 reti. L’attaccante del Bayern ha aperto le marcature con una precisa deviazione su assist di Gnabry. Cinque minuti dopo il numero 7 del Bayern aumenta il vantaggio sullo Stoccarda. Un minuto dopo Lewandowski ha segnato il suo secondo gol con uno stacco imperioso di testa, su assist di Thomas Muller. Al 39 ‘Lewandowski ha firmato la tripletta portando il risultato sul 4-0. Nella ripresa altri gol sfiorati dal polacco e dagli uomini di Flick che si sono accontentati del poker del primo tempo. Il Bayern ha 61 punti in 26 partite ed è al primo posto nella classifica della Bundesliga tedesca. Il Lipsia è tornato a -4 dalla capolista. Di seguito risultati, marcatori e classifica.

Bayern Monaco-Stoccarda 4-0 – 18′, 23′, 39′ Lewandowski (B); 22′ Gnabry (B)

Werder Brema-Wolfsburg 1-2 – 9′ aut. Sargent (WO); 42′ Weghorst (WO); 45′ Mohwald (WB)

Colonia-Borussia Dortmund 2-2 – 3′, 90′ Haaland (B); 35′ Duda (C); 65′ Jakobs (C)

Eintracht Francoforte-Union Berlino 5-2 – 2′, 41′ André Silva (E); 7′, 45’+3′ Kruse (U); 35′ aut. Andrich (E); 39′ Kostic (E); 92’ Chandler (E)

CLASSIFICA: Bayern Monaco 61; RB Lipsia 57; Wolfsburg 51; Eintracht Francoforte 47; Borussia Dortmund 43; Bayer Leverkusen* 40; Union Berlino 38; Stoccarda 36; Friburgo* 34, Borussia Monchengladbach* 33; Hoffenheim* 30; Werder Brema 30; Augsburg* 29; Colonia 23; Arminia Bielefeld 22; Hertha Berlino* 21; Mainz* 21; Schalke* 10