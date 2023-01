Bayern, è Sommer il nuovo portiere. Contratto fino al 2025

Il portiere del Borussia Mönchengladbach e della nazionale svizzera Jan Sommer è vicino al passaggio al Bayern. Accordo vicino con un contratto fino al 2025. C'è stata anche la volontà di Sommer di trasferirsi al Bayern che ha perso fino al termine della stagione il portiere Manuel Neuer che si è rotto una gamba sciando. In questa stagione, il portiere svizzero ha subito 14 gol e ha lasciato la porta inviolata in 11 partite. Miracolosa la sua prestazione in campionato proprio contro il Bayern.