Bayern, Effenberg: “Nagelsmann a volte si rende ridicolo”

L'ex centrocampista mette pressione al tecnico del Bayern

Il Bayern vince in campionato facendo tanti gol, ma non riesce a tenere la porta inviolata e anche nell'ultimo match di campionato contro il Friburgo i minuti finali hanno causato diversi brividi al portiere Neuer. L'ex centrocampista Effenberg pensa che Nagelsmann sia un grande allenatore ma ha qualche difetto. "Al Bayern il tuo operato viene valutato in base ai risultati e ai trofei. Conta vincere solo la Champions League" ha detto Effenberg a Sport1. "Nagelsmann deve convincersi che ha giocatori di livello mondiale assoluto -sottolinea il 53enne 'Effe'-. "Il tecnico non ha bisogno di dire a Lewandowski cosa deve fare in area di rigore. Questo rende Nagelsmann ridicolo a volte. Con i giocatori dell'Hoffenheim, del Lipsia o dell'Eintracht Francoforte devi parlare in modo diverso, devi sempre dare loro qualcosa ma al Bayern no, hai campioni".