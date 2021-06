Bayern, Flick: “Ho mandato un messaggio a Nagelsmann. Ecco cosa ho scritto”

Il tecnico che ha vinto tutto con il Bayern dopo Euro 2020 si siederà sulla panchina della Nazionale tedesca

L'ex allenatore del Bayern Monaco Hans-Dieter Flick, che guiderà la nazionale tedesca dopo il Campionato Europeo 2020, ha dichiarato di aver scritto un messaggio al nuovo allenatore del Monaco Julian Nagelsmann. Per l'ex del Lipsia non sarà facile ripetere la lunga striscia di successi di Flick che però ha lasciato una squadra con la mentalità vincente. “Penso che Julian Nagelsmann si divertirà molto con questa squadra perché hanno una qualità straordinaria e un grande atteggiamento. Gli ho scritto anche questo nel messaggio che gli ho mandato. E' la squadra migliore che sa cosa conta davvero ", ha detto Flick in un'intervista alla rivista ufficiale del club di Säbener Strasse 51. Sotto la guida di Flick, il Bayern ha vinto due volte il campionato tedesco e una volta la Coppa di Germania e la Supercoppa, la Champions League, la Supercoppa UEFA e il Mondiale per club.