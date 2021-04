Bayern, Flick sul futuro: “Ho comunicato che rescinderò il contratto”

Inevitabile l'addio dopo la rottura con il ds Salihamidzic

L'allenatore del Bayern Hans-Dieter Flick ha detto che lascerà il club di Monaco alla fine della stagione . Un annuncio amaro arrivato oggi ma maturato negli scorsi giorni dopo le frizioni con il ds dei campioni del mondo Hasan Salihamidzic. “Voglio rescindere il mio contratto quest'estate, questo è un dato di fatto -ha affermato il tecnico dei sei titoli in una stagione-. Per me era importante che il team lo sapesse direttamente. Ne ho già parlato ai responsabili dopo l'uscita dalla Champions League questa settimana ", ha detto Flick dopo la partita del 29 ° turno di Bundesliga con il Wolfsburg (3: 2). Il 56enne allenatore è considerato il principale candidato per la panchina della nazionale tedesca, che diventerà vacante dopo la partenza di Joachim Loew la prossima estate al termine di Euro 2020. Il contratto di Flick con il Bayern scadeva a giugno del 2023.

IL SUCCESSORE - Il principale candidato a succedere al 56enne allenatore dei campioni del Mondo, è il mister del Lipsia Julian Nagelsmann. Ma il rampante allenatore del club della Red Bull nega di avere contatti con la dirigenza del Bayern: “Non ci sono state trattative con il club di Monaco di Baviera -sottolinea Nagelsmann-. Neanche in passato ho aperto un dialogo figuriamoci adesso che sono impegnato con la mia squadra. Non ho idea chi che mette in giro queste voci e neanche so da dove provengano queste informazioni. Ribadisco che non ho parlato con nessuno e non c'è niente da discutere. Ho un contratto con il Lipsia fino al 2023 e lo voglio rispettare".