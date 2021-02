Bayern, Flick: “Zirkzee a Parma? L’avrei voluto avere con me in squadra”

Il tecnico del Bayern Monaco Hansi Flick intervenuto in conferenza stampa oggi in previsione dell’impegno esterno contro l’Hertha venerdì e poi in Qatar da lunedì per il Mondiale per club, ha parlato anche delle operazioni di mercato in uscita: “Con Zirkzee (andato al Parma ndr.) e Richards, sono andati via due giocatori che avrei voluto avere in squadra. Ma fa bene alla loro crescita queste esperienze altrove. Ci sono esempi come Lahm e Alaba, che dopo esperienze sono tornati al Bayern dopo il prestito facendo benissimo”. L’attaccante olandese si è trasferito a Parma a titolo temporaneo con diritto di opzione del Bayern München.

L’olandese è una punta centrale, abile a giocare anche da seconda punta. La sua statura è imponente, essendo alto 193 cm, ma svolge bene il ruolo di sotto punta, portando avanti la squadra e difendendo bene il pallone.