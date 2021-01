Bayern, Goretzka e Martinez positivi al Covid

L’allenatore del Bayern Monaco, Hans-Dieter Flick, alla vigilia del match di Bundesliga con l’Hoffenheim, ha affermato che i calciatori Leon Goretzka e Javi Martinez sono risultati positivi al Covid-19. I giocatori sono stati messi in quarantena ma stanno bene. “È un peccato che il virus abbia colpito entrambi ma speriamo di recuperarli in fretta” – spiega Flick. In questa stagione, il 25enne Goretzka ha preso parte a 15 partite del campionato tedesco, ha segnato 2 gol e dato 2 assist. Il 32enne Javi Martinez ha giocato in 10 incontri della Bundesliga tedesca. Il Bayern Monaco ha ottenuto 42 punti in 18 incontri ed è al primo posto nella classifica del campionato tedesco. In infermeria da ieri c’è il portiere Alexander Nübel che si è infortunato alla caviglia ieri durante l’allenamento e starà fuori per 3-4 settimane.