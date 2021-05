Bayern, Goretzka prende la 8: “Grazie Martinez per avermi dato tua maglia”

Il centrocampista tedesco anche allo Schalke aveva il numero 8

A partire dalla prossima stagione, il centrocampista Leon Goretzka vestirà la maglia numero 8 del Bayern, che Javi Martínez ha indossato finora. “Grazie mille per avermi dato il tuo numero di maglia. È un grande onore per me ", ha detto Goretzka al suo compagno di squadra, che lascerà il Bayern in estate dopo nove anni di successi. Martínez ha vinto ben 24 titoli con i campioni di Germania ed è stato l'incarnazione della mentalità e della volontà di vincere della squadra di Monaco di Baviera. Il numero 8 sarà sempre associato a Javi Martínez all'FC Bayern. "Spero di essere all'altezza con lo stesso orgoglio che hai avuto tu negli anni", ha aggiunto Goretzka. La nuova maglia trasferta 2021/22 sarà ufficializzata domani e con il nuovo numero 8 di Leon Goretzka.