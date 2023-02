Bayern, Heiner: “Neuer incomprensibile atteggiamento ma nessuna risoluzione contratto”

Il presidente del Bayern Herbert Hainer ha parlato dell'intervista del portiere Manuel Neuer, rilasciata al giornale tedesco "Süddeutsche Zeitung" e al "The Athletic", che ha suscitato una dura reazione del club di Monaco di Baviera anche perchè non autorizzata. Neuer ha criticato la direzione del club per aver licenziato l'allenatore dei portieri Toni Tapalovic, suo amico, da 10 anni al Bayern. “È incomprensibile e offensivo l'atteggiamento di Manuel. Non si è rivolto a noi preferendo di esporre pubblicamente la questione. Sono più deluso che arrabbiato perché mi aspettavo che Manuel, che è con noi da così tanto tempo e di cui ci fidiamo, ne discutesse prima con il club. Risolveremo questo conflitto con calma, come si addice ai professionisti. Ora la cosa più importante è che Manuel stia meglio e possa tornare a giocare, poi si vedrà. La risoluzione del contratto non è in discussione. Manuel è un nostro giocatore e ha un contratto. Questo modo di agire non è nello spirito del Bayern: qui risolviamo i problemi tra di noi, questo è ciò che distingue il nostro club e lo rende forte " ha spiegato Heiner al quotidiano Bild. Neuer 36enne salterà il resto della stagione a causa di un infortunio alla gamba durante una vacanza in montagna. Il Bayern ha ingaggiato il portiere del Borussia Gladbach Yan Sommer per sostituire Neuer facendogli firmare un contratto di 2 anni.