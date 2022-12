Bayern, Heynckes operato al cuore

Jupp Heynckes, ex allenatore del Bayern e del Real Madrid, è stato operato al cuore. Il tecnico che a Monaco ha vinto il triplete aveva due arterie otturate e i medici hanno dovuto intervenire per evitare guai peggiori. La gravità...

Jupp Heynckes, ex allenatore del Bayern e del Real Madrid, è stato operato al cuore. Il tecnico che a Monaco ha vinto il triplete aveva due arterie otturate e i medici hanno dovuto intervenire per evitare guai peggiori. La gravità dell'operazione è testimoniata dal fatto che il 77enne tedesco ha dovuto rimanere nel reparto di terapia intensiva per quasi due settimane. “È stato il periodo peggiore della mia vita. Non riuscivo a dormire, il tempo si trascinava, era come un martirio ”, ha affermato Heynckes che adesso avrà un ungo periodo di degenza.