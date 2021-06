Bayern, Hitzfeld: “La decisione di andare via di Flick è incredibilmente sbagliata”

Il tecnico Flick ha firmato un contratto fino al 2024 con la Germania

L'ex allenatore del Bayern Monaco Hotmar Hitzfeld dice la sua sulla decisione di Hansi Flick di lasciare il club e allenare la nazionale tedesca. "Il fatto che Flick abbia detto dopo la partita contro il Wolfsburg che se ne sarebbe andato e la dirigenza non ne sapeva nulla, ha sicuramente portato a una rottura tra tutti", ha detto l'ex allenatore del Bayern. "Per me è una decisione incredibilmente sbagliata questa, un allenatore che avrebbe potuto aprire un ciclo per anni diventando un'icona del club lascia per guidare la Nazionale". Flick ha chiesto al Bayern in primavera di rescindere il suo contratto valido fino al 2023. Il 56enne prenderà il posto di allenatore della nazionale uscente Joachim Löw dopo il Campionato Europeo, e il suo contratto con la DFB durerà fino al 2024.