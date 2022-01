Bayern, Hoeness: “Non è possibile Haaland, meglio prolungare con Lewandowski”

Il contratto con il polacco scadrà nel 2023

L'ex presidente del Bayern Monaco Uli Hoeness ha dichiarato di sperare che la dirigenza possa rinnovare il contratto dell'attaccante polacco Robert Lewandowski, il cui accordo scade nell'estate del 2023. “Robert Lewandowski è un giocatore fondamentale per noi. Penso che la direzione si siederà e parlerà della sua estensione. Spero che ci riusciremo. Dovresti comprare Haaland se non puoi tenere Lewandowski? È un grande giocatore e fa un lavoro incredibile per la sua età. Ma da un punto di vista economico, il Bayern non potrebbe pagare così tanto "- ha ammesso Hoeneß welt.de.