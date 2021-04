Bayern, i tre calciatori contatti da Flick che Salihamidzic non gli ha preso

A Monaco i tifosi vogliono che Flick resti e che venga cacciato Salihamidzic

C'è qualche spiraglio che il tecnico Hansi Flick possa decidere di fare marcia indietro. Il 56enne allenatore bavarese ha annunciato che lascerà il club a fine stagione senza spiegare le motivazione anche se dovrebbe accomodarsi sulla panchina della Germania dopo l'estate quando Joachim Loew chiuderà l'avventura di Euro 2020. Ma i dirigenti del Bayern, dopo la spinta ricevuta dai tifosi che hanno persino lanciato una petizione chiedendo la conferma di Flick, si sono attivati per discutere con il tecnico e cercare di trovare una intesa e magari addivenire a una stretta di mano con il ds Hasan Salihamidzic. Non c'è mai stato feeling tra Flick e l'ex calciatore della Juventus per la gestione del mercato.