Bayern, Ibrahimovic si allena con Nagelsmann

Arijon Ibrahimovic è un talento che si allena con il Bayern dal 2018

La prima amichevole del Bayern non è stata un successo per il nuovo allenatore Julian Nagelsmann. I campioni di Germania sono stati sconfitti dal Colonia ma erano senza Thomas Müller, Robert Lewandowski, Kingsley Coman. I grandi nomi sono ancora tutti in vacanza dopo gli impegni con le nazionali a Euro 2020. L'ex tecnico del Lipsia però ha dei talenti importanti da forgiare e uno di questi è Arijon Ibrahimovic che oggi ha preso parte all'allenamento dei bavaresi. Il 15enne non è fratello o amico dello svedese del Milan Zlatan Ibrahimovic. In Germania però dicono un gran bene di questo trequartista che porta un cognome importante. Arijon Ibrahimovic è di origine kosovara, ma ha passaporto tedesco. Ha già esordito nella nazionale tedesca under 16. Ha iniziato a giocare a calcio nelle giovanili del Norimberga e il Bayern Monaco lo ha acquistato l'estate del 2018. La scorsa stagione si è messo in evidenza nella squadra under 17, con 2 gol e 3 assist in nove gare.