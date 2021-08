Bayern, idea McKennie per il centrocampo

Il centrocampista della Juventus è in uscita dopo l'arrivo di Locatelli

La Juventus sta ricevendo offerte da club stranieri per il centrocampista Weston McKennie. Il club bianconero valuterà una possibile cessione del calciatore americano che non è ritenuto incedibile. La possibile partenza dell'ex Schalke è dovuta all'arrivo di Manuel Locatelli dal Sassuolo e anche perchè Allegri a differenza di Pirlo ha idee diverse in mezzo al campo. La Juventus, come scrivono in Germania, ha ricevuto una proposta dal Bayern Monaco che cerca una validissima alternativa alla coppia Kimmich-Goretzka. McKennie infatti è un centrocampista d'assalto che serve a Nagelsmann per il suo 4-2-3-1. Il calciatore a stelle e strisce è passato alla Juventus dallo Schalke in prestito con diritto di riscatto che è stato esercitato dalla dirigenza torinese con una spesa complessiva di 18,5 milioni di euro che, visti i bonus, potrebbe fruttare altri 6,5 milioni. La scorsa stagione l'americano ha giocato 46 match e andando in rete 6 volte. Nelle prossime ore si capirà se la sortita del ds Hasan Salihamidzic, ex calciatore della Juventus, produrrà un risultato positivo.