Bayern, il dietro le quinte per i tifosi: ci pensa Amazon con un documentario inedito

Amazon ha annunciato oggi, durante la giornata di presentazione Prime Video Presents (Germania), un documentario esclusivo sul Bayern Monaco che sarà disponibile in esclusiva per i clienti Prime in autunno su Prime Video. Il club tedesco, che nel 2020 ha realizzato una tripla vittoria da record (Bundesliga, Coppa di Germania, Champions League) ed è attualmente la squadra di maggior successo al mondo, aprirà le porte alle telecamere mostrando tutto ciò che succede a Säbener Straße. Prodotto da W&B Television, il documentario fornirà uno sguardo da vicino, come mai prima d’ora, sulle imprese del club a partire dalla finale della Champions League del 2020 a Lisbona, fino alla fine della stagione 2020/21. Seguirà le persone che hanno fatto la storia e reso grande il club – dal presidente al giardiniere – e mostrerà personaggi iconici come Karl-Heinz Rummenigge e Uli Hoeness passare lo scettro alla nuova generazione guidata dal presidente Herbert Hainer, da Oliver Kahn e da Hasan Salihamidžić. Lo show non mancherà di ripercorrere i momenti salienti e la storia della squadra, l’immagine che il club ha di sé e come viene percepito nel mondo.

“Siamo orgogliosi di poter raccontare la storia del Bayern con questo documentario, una storia di grandi successi, da un passato ricco di tradizione a un presente di vittorie sportive e a un futuro di ambizioni”, ha dichiarato il CEO del Bayern Monaco FC, Karl-Heinz Rummenigge. “Specialmente ora, con il Coronavirus che ci obbliga a rimanere distanti, questo documentario è una fantastica opportunità per i nostri fan di scoprire in prima persona cosa sta succedendo nel nostro club”.

Il dirigente del Bayern Monaco FC, Oliver Kahn, ha aggiunto: “Questo documentario è un’ottima opportunità di espandere la presenza del Bayern su scala globale. In questo modo potremo raggiungere milioni di persone e appassionarle con la nostra storia. Il Bayern FC vanta una storia avvincente, è da decenni un modello sportivo ai massimi livelli. Siamo sempre pronti a esplorare nuovi orizzonti. Questo documentario è un nuovo passo importante per il futuro del nostro club”.

“Con i nostri documentari sportivi Amazon Original siamo un punto di riferimento nel modo di raccontare le squadre ai fan dello sport”, ha affermato Dr Christoph Schneider, Managing Director Prime Video Germany. “Sono felice che possiamo mostrare da vicino ai clienti Prime il grande Bayern Monaco FC fornendo loro immagini mai viste in precedenza. Con i nostri partner di W&B Television ci avvicineremo ai campioni tedeschi come mai prima d’ora.”

“Amazon, il Bayern e noi siamo in contatto da anni per un progetto di questo tipo”, ha dichiarato Quirin Berg, Executive Producer e CEO di W&B Television. “Questo progetto è tanto grande quanto impegnativo ed è proprio ciò che ci vuole in questo momento. Non vediamo l’ora di proporre questo documentario spettacolare!”.

Il documentario sul Bayern FC è una produzione W&B Television. Gli executive producer sono Quirin Berg e Max Wiedemann.

I clienti Prime in Italia potranno guardare il documentario dall’autunno 2021 tramite l’app di Prime Video per smart TV, dispositivi mobili, Amazon Fire TV, Fire Tv Stick, Fire Tablet, Apple TV, Chromecast e Vodafone TV. I clienti che non hanno ancora un abbonamento Prime possono iscriversi e godere di un periodo di prova gratuito di 30 giorni amazon.it/prime

