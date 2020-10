Bayern, il piano efficace di Rummenigge per far tornare subito i tifosi allo stadio

Karl-Heinz Rummenigge oggi ha confermato che senza i tifosi il calcio rischia di chiudere i battenti e non può reggere un secondo lockdown. “La crisi economica colpisce anche il Bayern e le finanze sono sotto pressione in tutta Europa, non solo nel calcio. Ora dobbiamo tutti pensare a qualcosa di importante per poter uscire senza troppi danni . Un altro blocco sarebbe un dramma per il calcio” , ha affermato Rummenigge che poi ha spiegato qual è il suo piano per far tornare i tifosi allo stadio: “Abbiamo trovato un tunnel per la misurazione della febbre a Budapest in occasione della partita con il Siviglia per la Supercoppa europea. Questo strumento lo porteremo all’attenzione del dipartimento della salute qui a Monaco in modo da poter giocare di nuovo con gli spettatori e i nostri tifosi. Abbiamo giocato otto mesi senza, il che è ovviamente un peso “.