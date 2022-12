Bayern, il portiere marocchino Bounou nel mirino

Il portiere del Siviglia e della nazionale del Marocco, Yassin Bounou potrebbe andare in Bundesliga. Secondo AS, il Bayern è interessato al portiere 31enne, dopo il grave infortunio a Manuel Neuer, indisponibile fino alla fine della stagione. Il contratto del portiere marocchino con il Siviglia scade nel giugno 2025. Ai Mondiali in Qatar, Buonou è stato diverse volte decisivo. Il Bayern ha messo anche nel mirino il portiere Keylor Navas e della Croazia e della Dinamo Zagabria Livakovic.