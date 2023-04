Bayern, infortunio per Davies che potrebbe aver finito la stagione

Non è così che il tecnico del Bayern Monaco Thomas Tuchel immaginava il suo esordio sulla panchina dei campioni di Germania. L'ex Chelsea ha vinto solo due delle sue prime sette partite, e il Bayern è stato eliminato dalla Coppa di Germania e dalla Champions League e ieri ha perso anche la testa della classifica. Nonostante la sconfitta contro il Mainz, Tuchel ha concesso ai suoi giocatori tre giorni di vacanza per staccare la spina e cercare di ricaricarsi mentalmente e fisicamente in vista del match contro l'Hertha. A Tuchel potrebbe mancare per il finale di stagione il canadese Alphonso Davies. L'esterno si è infortunato ieri nel primo tempo del match e l'infortunio muscolare alla coscia destra sembra grave tanto che si teme che il 22enne non possa giocare le ultime cinque partite di Bundesliga.