Bayern insaziabile: anche la Coppa di Germania va a Monaco di Baviera. Bayer k.o. a Berlino

Dopo il campionato anche la Coppa di Germania. Il Bayern porta a casa il suo secondo trofeo nazionale e adesso va a caccia del Triplete se metterà nella bacheca di Säbenerstrasse la Champions League. Nel vuoto Olympiastadion di Berlino, come da tradizione, l’epilogo della ‘DFB Pokal’, gli uomini del tecnico Flick hanno avuto la meglio sul Bayer Leverkusen che è stato sconfitto con il punteggio di 4-2.

LA SBLOCCA ALABA

Ai ‘rot-weiss’ è bastata la prima mezz’ora per mettere in chiaro le cose e rispettare i pronostici della vigilia. Al terzo affondo dalle parti del portiere avversario Hradecky, Alaba al 16′ su punizione ha indirizzato il pallone all’incrocio dei pali per il vantaggio del Bayern.

POI GNABRY RADDOPPIA

Poi al 24′ ci ha pensato Gnabry con una rasoiata a fare bis. Il Bayer ha provato a impensierire Neuer ma non è stato mai pericoloso nel primo tempo. I bavaresi invece hanno provato anche il tris ma Lewandowski non ha centrato la porta in una occasione proprio prima del duplice fischio dell’arbitro.

LEWANDOWSKI FA TRIS

Nell’intervallo un gran gol di Lewandowski al 59′ chiude il match dopo un errore clamoroso di Havertz (in odore di vestire la casacca del Bayern) sotto porta. Il bomber polacco colpisce dalla distanza e trova impreparato il portiere del Bayer che commette un grave errore e la sfera finisce in rete dopo essergli sfuggita dalle mani. Bender di testa anticipa Alaba e pochi minuti dopo il terzo gol dei campioni di Germania accorcia le distanze. Il 3-1 riaccende i “Farmaceutici” che sfiorano il 3-2 con Havertz. Poi il festival dei gol mancati con Bayern e Bayer poco lucidi in attacco in diverse occasioni. Ma poco prima del triplice fischio ecco il poker bavarese: bravo Perisic a pescare in area Lewandowski per la doppietta personale al 90′. Match chiuso? Un sussulto del Bayer con un rigore al 92′ che Havertz ha realizzato per il 4-2 definitivo. Per il Bayern anche la 24a finale è stata poco più che una passeggiata e dopo il 30.mo campionato vinto adesso è stata alzata nel cielo sopra Berlino la coppa numero 20 e il 13° double: numeri che evidenziano in modo inequivocabile lo strapotere del Bayern in Germania.