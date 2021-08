Bayern, insaziabile Lewandowski: “Ho sempre fame e sto meglio di tre anni fa”

Ieri il polacco ha realizzato una tripletta

L'attaccante del Bayern Robert Lewandowski autore di una tripletta ieri all'Hertha, ha commentato la vittoria per 5-0 nella terza giornata della Bundesliga. “Abbiamo controllato completamente la partita e segnato tanti gol. Certo, ho sempre fame, ma soprattutto fisicamente, ora mi sento molto bene. Forse anche meglio di tre anni fa. Non penso ai record. In ogni partita mi concentro solo sui miei compiti e a come aiutare la squadra a vincere la partita" ammette Lewandowski.