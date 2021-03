Bayern, Kahn: “Agente Alaba è ben lontano dalla realtà”

David Alaba a fine stagione dirà addio al Bayern Monaco dove ha vinto tutto. Il calciatore austriaco non ha trovato l’accordo con il club e andrà via a parametro zero. Un ricco stipendio richiesto che, al momento, solo il Paris Saint-Germain sembrerebbe disposto a pagare. In ogni caso restano vive anche le piste Real Madrid e Liverpool, senza escludere Chelsea e Manchester City. Al momento nessuno sembra disponibile ad accontentare le esose richieste di Pini Zahavi, procuratore del calciatore.

L’USCITA DI OLIVER – Il leggendario portiere del Bayern, ora membro del consiglio di amministrazione del club, Oliver Kahn ha condiviso la sua opinione sull’agente di David Alaba, Pini Zahavi. “In realtà sono deluso perché vedo quanto sia ben lontano dalla realtà. Apprezziamo David, è una persona straordinaria, sempre aperta e amichevole. Abbiamo cercato di fare di tutto per mantenerlo con noi, ma non è stato raggiunto alcun accordo “, dichiara Kahn al Kicker.