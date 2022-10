Bayern, Kahn apre le porte del club a Ribery

Ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo Franck Ribery e lo ha comunicato a tutti sui social. Con un emozionante video il francese ha comunicato la sua decisione di dire addio al calcio giocato: "Il pallone si ferma, le emozioni dentro di me no. Grazie a tutti per questa splendida avventura". Tutta Salerno si è stretta attorno al campione che dice basta ma anche dalla Germania arrivano messaggi per Ribery che ha conquistato con il Bayern Monaco 9 titoli nazionali, 1 Champions, 1 Mondiale per club, una Supercoppa europea, 6 Coppe di Germania e 5 Supercoppe di Germania. Un palmares davvero invidiabile. Oliver Kahn dirigente del Bayern e suo amico ha scritto: "Hai portato il tuo umorismo sfacciato a Monaco, sei riuscito a farmi uno scherzo un paio di volte con un secchio d'acqua, e sei diventato una leggenda del club. Tutto il meglio per il futuro - avrai sempre una casa su FC Bayern München. Ciao Leggenda Franck Ribéry".