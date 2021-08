Bayern, Kahn: “Ritorno di Ribery da escludere. Non rientra nei nostri piani”

Non ci sarà un Ribery-bis al Bayern

L'ad del Bayern Monaco Oliver Kahn oggi durante una conferenza stampa all'Allianz Arena, ha spento le speranze di Franck Ribery di tornare in maglia rot-weiss. Il francese attualmente svincolato dopo che è scaduto il suo contratto con la Fiorentina, si sta allenando con il Bayern, ma un suo ritorno è escluso categoricamente dall'amministratore delegato del club campione di Germania: "Nelle ultime settimane abbiamo parlato più volte e spesso mi sono imbattuto in lui al ristorante di Monaco di Baviera, ma non abbiamo intenzione di offrirgli un contratto. Non è nei nostri piani".