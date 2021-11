Bayern, Kimmich positivo al Covid

Il calciatore è in isolamento e sta bene

Il centrocampista del Bayern Josua Kimmich è risultato positivo al coronavirus. Il centrocampista dei campioni di Germania è stata al centro di polemiche roventi per non essersi vaccinato ed essere uno dei pochi calciatori del Bayern a rifiutarlo. Il calciatore sta bene ma resta in isolamento. Il Ct della nazionale tedesca Hans-Dieter Flick aveva annunciato che Kimmich aveva cambiato idea e che era pronto per farsi inoculare il vaccino contro il coronavirus. Questa la nota del Bayern: "Joshua Kimmich è in isolamento domiciliare dopo essere risultato positivo al coronavirus. Il centrocampista del Bayern sta bene".